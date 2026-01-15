Başkan Özdoğan: "Hacılar ADEM, toplum yapısını güçlendiriyor"

Hacılar Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde 2025 yılı 3. ve 4. dönem kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin sergilendiği hayır panayırı ve sertifika töreni, Hacılar Kafe ve Restoran önünde düzenlendi.

Programa; Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar ADEM'in kadınların hem mesleki hem de sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, kadın emeğini destekleyen her çalışmayı önemsediklerini ifade etti. Başkan Özdoğan, "Aile Destek Merkezimizde kadınlarımızın yıl boyunca büyük bir emekle ortaya koyduğu ürünleri görmek bizler için mutluluk verici. Bu çalışmalar, kadınlarımızın üretime katılımını artırırken aynı zamanda aile ve toplum yapısını da güçlendiriyor" dedi. Hayır panayırında, kadın kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri stantlarda sergilendi. Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören ürünler, kursiyerlerin edindikleri bilgi ve becerilerin somut bir yansıması olarak beğeni topladı.

Etkinlik kapsamında kursiyerlere sertifikaları takdim edilirken, Hacılar ADEM çatısı altında yürütülen eğitim ve üretim odaklı çalışmaların önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceği belirtildi. Başkan Özdoğan, kadınlara yönelik bu tür projelerin Hacılar'ın sosyal yapısına değer kattığını ve Hacılar Belediyesi olarak her zaman destekçisi olduklarını sözlerine ekledi.