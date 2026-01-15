Başkan Özdoğan: "Hacılar ADEM, toplum yapısını güçlendiriyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Özdoğan: "Hacılar ADEM, toplum yapısını güçlendiriyor"

Başkan Özdoğan: "Hacılar ADEM, toplum yapısını güçlendiriyor"
15.01.2026 15:48  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen hayır panayırında, 2025 yılı 3. ve 4. dönem kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergilendi. Etkinlikte kursiyerlere sertifikaları takdim edildi ve kadınların mesleki gelişimine dikkat çekildi.

Hacılar Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde 2025 yılı 3. ve 4. dönem kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin sergilendiği hayır panayırı ve sertifika töreni, Hacılar Kafe ve Restoran önünde düzenlendi.

Programa; Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar ADEM'in kadınların hem mesleki hem de sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, kadın emeğini destekleyen her çalışmayı önemsediklerini ifade etti. Başkan Özdoğan, "Aile Destek Merkezimizde kadınlarımızın yıl boyunca büyük bir emekle ortaya koyduğu ürünleri görmek bizler için mutluluk verici. Bu çalışmalar, kadınlarımızın üretime katılımını artırırken aynı zamanda aile ve toplum yapısını da güçlendiriyor" dedi. Hayır panayırında, kadın kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri stantlarda sergilendi. Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören ürünler, kursiyerlerin edindikleri bilgi ve becerilerin somut bir yansıması olarak beğeni topladı.

Etkinlik kapsamında kursiyerlere sertifikaları takdim edilirken, Hacılar ADEM çatısı altında yürütülen eğitim ve üretim odaklı çalışmaların önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceği belirtildi. Başkan Özdoğan, kadınlara yönelik bu tür projelerin Hacılar'ın sosyal yapısına değer kattığını ve Hacılar Belediyesi olarak her zaman destekçisi olduklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Özdoğan: 'Hacılar ADEM, toplum yapısını güçlendiriyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Trabzonspor, İstanbulspor’a gol oldu yağdı Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Edson Alvarez’e ülkesinden talip çıktı Anında cevap verdi Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi

17:14
En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 17:17:59. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Özdoğan: "Hacılar ADEM, toplum yapısını güçlendiriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.