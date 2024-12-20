Hafız Esad\'ın Adı Emevi Camii\'nden Silindi

Politika

Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camii'nin duvarındaki mermerde yer alan Hafız Esad'ın adı, halk tarafından çekiçle kırılarak silindi.

Suriye'de Esad rejiminin izleri silinmeye devam ediyor. Başkent Şam'ın sembolü olan tarihi Emevi Camii'nin duvarındaki mermer kitabede bulunan eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın adı, cuma namazını kılmak üzere camiye gelenler tarafından silindi. Merdivenle duvara tek tek tırmanan Suriyeliler, mermerdeki Hafız Esad'ın ismini çekiçle kazıdı. - ŞAM