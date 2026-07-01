Aküzüm, işten çıkarılan işçiler ile bir araya geldi

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, belediye önünde çadır kuran işten çıkarılan işçiler ile bir araya geldi.
HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, belediyeler tarafından işine son verilen bin 103 işçinin eylemine destek verdi. Aküzüm, emekçilerin eylemlerinin 730. gününde mücadelelerine destek vermek amacıyla, Hizmet-İş Sendikası tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldı. - DİYARBAKIR
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