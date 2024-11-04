HAK-İŞ Başkanı Usal: "Cizre Belediyesinde zulüm artarak devam ediyor" - Son Dakika
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HAK-İŞ Başkanı Usal: "Cizre Belediyesinde zulüm artarak devam ediyor"

HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal, Cizre Belediyesinde işten çıkarmaların ve baskı uygulamalarının arttığını belirtti. Usal, sendika üyelerinin mobbing ve tehditlere maruz kaldıklarını ifade ederek, işçilerin haklarını koruma mücadelesine devam edeceklerini açıkladı.

04.11.2024 22:11
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HAK-İŞ Başkanı Usal: "Cizre Belediyesinde zulüm artarak devam ediyor"

ŞIRNAK - HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal, çok sayıda işçinin işten çıkarıldığı DEM'li Cizre Belediyesinde zulmün artarak devam ettiğini, belediyede görevli sendika üyelerinin mobbing ve baskıya maruz kaldığını iddia etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanlığı Cizre Belediyesinin işten çıkardığı işçilere destek vermek için belediye binası önünde basın açıklaması düzenlendi. Cizre Belediyesi Personel A.Ş.'de çalışan üyelerinin, her geçen gün belediye yönetiminin hakka ve hukuka sığmayan yeni uygulamalarıyla karşı karşıya kaldığını iddia eden Nevzat Usal, "Son yerel seçimlerden sonra seçilen DEM Parti Belediye Başkanı Güler Yerbasan, belediyenin bütçesinin yetersiz olduğunu gerekçe göstererek yürürlükte olan toplu iş sözleşmesini uygulamamış yine aynı gerekçeyi öne sürerek yaklaşık 100 emekçinin işine son vermiştir" dedi.

Cizre Belediyesi kendi yandaşı sendikanın üyelerine bu dönemde zam vererek üyelerin vicdanını yaraladığını ifade eden Usal, "Üyelerimiz Cizre Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri tarafından 28 Şubat Postmodern darbesinin utanç uygulamalarından biri olan ikna odalarına benzer şekillerde sendikamızdan istifaya zorlanmaktadır. Tüm girişimlere rağmen onurlu bir duruş sergileyen üyelerimize, mobbinglerle, tehditlerle ve sürgünlerle baskı kurulmaya devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında belediye yetkililerine seslendiğini dile getiren Usal, "Buradan Cizre Belediyesi yönetimini, meclis üyelerini ve bu zulme paydaş olanları uyarıyoruz. İşçileri hor gören, onlara emek karşılığı haklarını vermekten aciz kalan Cizre Belediyesine karşı direnmeye, hak mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Cizre Belediyesine çağrımız nettir. İşçilerin alın teri üzerinden politika yapılmaz. Emekçinin hakkı kutsaldır, bu hakkı teslim edin, emekçinin onuruyla oynamayın. Adil olun, işçinin hakkını teslim edin" diye konuştu.

HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanlığının Cizre Belediye binası önünde yapmış olduğu basın açıklamasına Memur-Sen Şırnak İl Başkanlığı da destek verdi.

Kaynak: İHA

Cizre Belediyesi, Yerel Yönetim, Politika, Sendika, 3-sayfa, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika Politika HAK-İŞ Başkanı Usal: 'Cizre Belediyesinde zulüm artarak devam ediyor' - Son Dakika

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