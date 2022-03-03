Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'ın sendikal hareketler çalışması kitaplaştırıldı - Son Dakika
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Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'ın sendikal hareketler çalışması kitaplaştırıldı

03.03.2022 13:53
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'ın sendikal hareketler çalışması kitaplaştırıldı

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız'ın uluslararası sendikal hareket ve kuruluşlara ilişkin çalışmaları kitaplaştırıldı.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız'ın uluslararası sendikal hareket ve kuruluşlara ilişkin çalışmaları kitaplaştırıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası gelişmeleri, uluslararası kuruluşları ve çalışmaları yakından takip etmenin, tanımanın ve analiz etmenin önemine inandıklarını belirtti.

Arslan, kitaplaştırdığı çalışmalarıyla Yıldız'ın, dünyada sendikal hareketin doğuşunu, gelişimini, amaçlarını, üyelerini, politikaları ve Türkiye ile bağlantılarını inceleyerek uluslararası sendikal hareketin bir fotoğrafını çektiğini aktardı.

Çalışmalarda emeği geçen Yıldız'a teşekkür eden Arslan, "Kitabımızla uluslararası ve bölgesel sendikal kuruluşların bilinmeyenlerine kapı aralıyoruz. Yılların bilgi, birikim ve deneyimlerini yansıtan 'Uluslararası Sendikal Hareket ve Kuruluşlar' kitabımızın tüm teşkilatımıza, sendikal harekete, akademik camiaya, uluslararası ilişkiler alanında çalışma yapanlara ve kamuoyuna faydalı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Mahmut Arslan, Hak İş, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'ın sendikal hareketler çalışması kitaplaştırıldı - Son Dakika


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