HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanlığı, Cizre Belediyesi'nin işten çıkardığı işçiler için çadır nöbeti başlattı - Son Dakika
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Politika

HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanlığı, Cizre Belediyesi'nin işten çıkardığı işçiler için çadır nöbeti başlattı

HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanlığı, Cizre Belediyesi\'nin işten çıkardığı işçiler için çadır nöbeti başlattı

HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanlığı, DEM Partili Cizre Belediyesi'nin işten çıkardığı 34 işçi için belediye binası karşısında çadır nöbeti başlattı.

21.05.2024 17:55  Güncelleme: 17:59
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HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanlığı, DEM Partili Cizre Belediyesi'nin işten çıkardığı 34 işçi için belediye binası karşısında çadır nöbeti başlattı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal ve sendika üyeleri, Cizre Belediyesi'nin geçen hafta işten çıkardığı 34 işçi için belediye binası önünde nöbet çadırı kurup, basın açıklaması yaparak belediyeye tepki, işçilere de destek verdi.

Belediyenin bu kararını, İşçi haklarının ihlali olarak görmekte ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Usal, "İşçilerin emeği ve alın teri, hiçbir siyasi veya idari kararın kurbanı olmamalıdır. Sendika olarak, işten çıkarılan arkadaşlarımızın yanındayız ve bu haksızlığa karşı hukuki tüm yollara başvuracağımızı, onların haklarını sonuna kadar savunacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. İşçilerimizin görevlerine iade edilmeleri için tüm yasal ve demokratik haklarımızı kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu anlamda belediye yönetiminden beklentimiz, bu haksız karardan bir an önce geri adım atarak işçilerimizin işlerine iade edilmesidir" dedi.

İşten çıkarılmaların ilk olarak 5 kişiden başladığını belirten Usal, "Mevcut işten çıkarılan işçi sayısı 34'e çıktı. Bizde bugün burada çadırı kurma kararı aldık. Bu çadırımız sesimizi yönetime duyurana kadar, bir müzakere masası açana kadar. İş kıyımlarını durdurana kadar arkadaşlarımızla burada eylemlerimize devam edeceğiz. Haftalık basın açıklamalarımız gerçekleşecek. Genel merkezimizden genel başkanlarımız ve genel başkan yardımcılarımız belirli aralıklarla çadırımızı ziyaret edecekler" diye konuştu.

Mazbatayı alıp başa geçtikleri günden çalıştıkları son güne kadar mobbing ve baskılara maruz kaldıklarını ileri süren Viyan Ölmez, "Biz, hiç pes etmeden işimize devam ettik. Emeklerimizin karşılığı işten çıkarılmamız oldu. Yedi yıldan bu yana emek veriyordum ama bu emeklerime karşılık bugün beni işten çıkarttılar. Davamızın peşini hiçbir şekilde bırakmayacağız. İşe iademiz gerçekleşene kadar davamızdan vazgeçmeyeceğiz ve son ana kadar mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Diğer işçiler gibi mobbing ve baskılara maruz kaldığını iddia eden eski belediye çalışanı Funda Sağın ise, "Bir ay içerisinde nedensiz bir şekilde iki defa görev yerim değiştirildi. Ama biz yine işimizi titizlikle yapmaya devam ettik. Fakat belediye başkanının görevlendirmiş olduğu belediye encümenleri tarafından mobbinge maruz kalıyorduk. En sonunda muhtemelen baş edemediler çıkardılar bizi haksız yere. Pes etmeyeceğiz, hakkımızı arayacağız. Sonuna kadar da mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanlığının düzenlediği nöbet çadırı eylemi ve basın açıklamasına birçok sendika destekte bulundu. Basın açıklamasının ardından sendika başkanları ve işten çıkarılan işçiler, nöbete başladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanlığı, Cizre Belediyesi'nin işten çıkardığı işçiler için çadır nöbeti başlattı - Son Dakika

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