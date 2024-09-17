Hakan Fidan Amman'a Gidiyor

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'ı ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere 18 Eylül 2024 tarihinde Amman'ı ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla istişarelerde bulunulacaktır" denildi.