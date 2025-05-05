Hakan Fidan BAE\'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi. - ABU DABİ
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