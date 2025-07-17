Hakan Fidan BM\'de Kıbrıs Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen BM ile Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayrıresmi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen BM ile Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayrıresmi Toplantısı'na katıldı. - NEW YORK
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