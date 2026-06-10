Hakan Fidan Bulgari·stan'a Resmi Ziyaret - Son Dakika
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Hakan Fidan Bulgari·stan'a Resmi Ziyaret

10.06.2026 13:34
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da enerji, savunma ve bölgesel istikrar konularını görüşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Bulgaristan'a resmi ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın Sofya'daki temaslarında enerji, ulaştırma, bağlantısallık ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliği imkanlarının yanı sıra Balkanlar'ın istikrarı, Türkiye-AB ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'de güvenlik ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11 Haziran'da Bulgaristan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Bulgar yetkililerle bir araya gelerek ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. Kaynaklar, görüşmelerde Türkiye ile Bulgaristan arasında enerji, ulaştırma, bağlantısallık ve savunma sanayii başta olmak üzere stratejik alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik müşterek adımların ve yeni iş birliği imkanlarının kapsamlı şekilde ele alınmasının öngörüldüğünü bildirdi. Bakan Fidan'ın temaslarında komşu ve NATO müttefiki iki ülke olarak Türkiye ve Bulgaristan'ın Balkanlar'da istikrar ve refahın güçlendirilmesi amacıyla yakın eş güdüm içinde hareket etmelerinin önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

Sınır geçişleri ve taşımacılık gündemde

Kaynaklar, Bulgaristan'ın Türkiye açısından Avrupa'ya kara yolu taşımacılığında kilit konumda bulunduğuna işaret ederek, Fidan'ın görüşmelerde Türkiye'den Bulgaristan'a yönelik mal ve yolcu geçişlerinin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin beklentileri de dile getireceğini aktardı. Görüşmelerde ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hedefi dahil olmak üzere AB ile ilişkilerine yönelik öncelik ve beklentilerinin ele alınacağı, bu çerçevede Bulgaristan'ın desteğine verilen önemin vurgulanacağı belirtildi.

Karadeniz ve Ukrayna savaşı değerlendirilecek

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa güvenliği ve Karadeniz havzasındaki istikrar üzerindeki etkilerine de değinmesi bekleniyor. Türkiye'nin savaşın adil ve kalıcı bir çözüm temelinde sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaları desteklediğini yineleyeceği ifade edildi. Kaynaklar, Fidan'ın Türkiye, Bulgaristan ve Romanya tarafından oluşturulan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun (MCM Black Sea) Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması bakımından önemli bir işlev gördüğünü vurgulayacağını kaydetti.

Orta Doğu'daki gelişmeler de masada olacak

Görüşmelerde Orta Doğu'daki son gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Fidan'ın İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerin kesintiye uğramadan sürdürülmesinin kritik önem taşıdığını belirterek, Türkiye'nin sorunların diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesine yönelik katkılarını sürdüreceğini ifade edeceği bildirildi. Kaynaklara göre Fidan, İsrail'in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere Orta Doğu'da kalıcı çatışma ve istikrarsızlık ortamı oluşturmayı hedefleyen politikalarına dikkat çekecek. İsrail'in İran ile ABD arasında devam eden görüşmeleri sabote etmeye yönelik girişimleri karşısında uluslararası toplumun dikkatli olması gerektiğini vurgulayacak olan Fidan'ın, Gazze'deki insani durumun kritik seviyede seyrettiğini, ateşkes ihlallerinin ve sivil kayıpların sürdüğünü belirterek, insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının acil öncelik olmaya devam ettiğinin altını çizmesi bekleniyor.

Bakan Fidan, en son 29-30 Ocak 2024 tarihlerinde Bulgaristan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Hakan Fidan, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakan Fidan Bulgari·stan'a Resmi Ziyaret - Son Dakika

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