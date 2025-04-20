Hakan Fidan Cezayir\'de Başkonsolosluk Açılışı Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde, Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu binasının resmi açılışını yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret çerçevesinde Cezayir'e geldi. Fidan, Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu binasının resmi açılışını yaptı.
Bakan Fidan, ziyareti çerçevesinde Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak. - CEZAYİR
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