Hakan Fidan, Cibuti\'de Burundi Bakanı ile Görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti temasları çerçevesinde Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Albert Shingiro ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'deki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Türkiye- Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı marjında Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Albert Shingiro ile bir araya geldi.

Fidan, temasları çerçevesinde bugün Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ve Moritanya Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile görüşmüştü. - CİBUTİ