Hakan Fidan Cibuti'yi Ziyaret Edecek

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Afrika Ortaklığı 3'üncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılmak üzere Cibuti'yi ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Türkiye-Afrika Ortaklığı 3'üncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılmak üzere 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde Cibuti'yi ziyaret edecektir. Konferansa, Afrika ülkelerinden dışişleri bakanları ve üst düzey yetkililer ile Afrika Birliği Komisyonu temsilcileri katılacaktır. Konferans neticesinde, Ortak Bildiri ile 2022-2024 Ortak Uygulama Raporu başlıklı belgelerin kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.