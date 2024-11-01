DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Afrika Ortaklığı 3'üncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılmak üzere Cibuti'yi ziyaret edecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Türkiye-Afrika Ortaklığı 3'üncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılmak üzere 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde Cibuti'yi ziyaret edecektir. Konferansa, Afrika ülkelerinden dışişleri bakanları ve üst düzey yetkililer ile Afrika Birliği Komisyonu temsilcileri katılacaktır. Konferans neticesinde, Ortak Bildiri ile 2022-2024 Ortak Uygulama Raporu başlıklı belgelerin kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan Cibuti'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?