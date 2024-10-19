Hakan Fidan'dan Acil Ateşkes Çağrısı

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, "Mevcut gerilimi azaltmak için Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmelidir. İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını bitirmelidir. İsrail her türlü saldırgan tavırdan ve provokasyondan vazgeçmelidir" dedi. - İSTANBUL