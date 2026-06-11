Hakan Fidan'dan İran-ABD Müzakereleri Uyarısı - Son Dakika
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Hakan Fidan'dan İran-ABD Müzakereleri Uyarısı

11.06.2026 13:01
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Dışişleri Bakanı Fidan, İran-ABD müzakerelerinde tırmanma riskine karşı tarafların durmasını istedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile düzenlediği basın toplantısında, " (İran -ABD arasındaki müzakereler) Son birkaç güne kadar müzakerelerde olay, bazı cümlelerde kalmıştı. Artık o kelimelerin de tamamlanmasıyla bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda hepimizin kanaati oluşmuştu. Ama iki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların bir tırmanma riski eğilimi içinde olduğunu görüyoruz. Bu bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların karşılıklı saldırılarını, taarruzlarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde. Savaşın tırmanmasının, gerilim artmasının, yeniden topyekun savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber gördük. Ne kadar zor olsa da, sinir tüketici olsa da müzakerelerin nihai noktaya taşınması bir amaç olmalı. Bunu bitirmeliler" dedi. - SOFYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hakan Fidan'dan İran-ABD Müzakereleri Uyarısı - Son Dakika

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