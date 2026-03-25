Hakan Fidan'dan Orta Doğu Görüşmeleri

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suriye, Katar ve Özbekistanlı mevkidaşları ile Orta Doğu'daki savaşın gidişatı ve saldırıları durdurma çabalarına ilişkin telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki savaşın gidişatı ve saldırıları durdurmaya yönelik çabalar ele alındı.