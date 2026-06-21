Hakan Fidan Kahire\'de Massad Boulos ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Kahire'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile görüştü. - KAHİRE