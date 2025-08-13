Hakan Fidan Katar\'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Katar'a geldi. Bakan Fidan, temasları çerçevesinde başkent Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi. - DOHA
