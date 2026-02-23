Hakan Fidan Kayseri\'ye Geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, partisinin il danışma meclisi toplantısına katılmak üzere Kayseri'ye geliyor.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın 7 Şubat'ta planlanan ancak ertelenen programı, 27 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecektir. Bakanımız, AK Parti Kayseri İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve bir dizi programa katılmak üzere şehrimizi ziyaret edecektir"denildi. - KAYSERİ