Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temaslarına başladı. Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı vesilesiyle geldiği Cidde şehrinde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi. - CİDDE
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan, Kazak Bakan ile Cidde'de Görüştü - Son Dakika
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