Hakan Fidan Kore'ye Resmi Ziyaret

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Kore Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında, Dışişleri Bakanı Cho Hyun'la bir araya gelmesi ve Kore Üniversitesi'nde düzenlenecek konferansta hitapta bulunması öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde; Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesine yönelik ortak iradeyi vurgulaması, Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesindeki ikinci büyük ticaret ortağı olan Kore Cumhuriyeti'yle ekonomik ve ticari bağların daha da güçlendirilmesi için atılabilecek ortak adımları ele alması bekleniyor. Türkiye ve Kore Cumhuriyeti'nin karşılıklı yatırımlarının derinleştirilmesi ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenerek kapsamlı hale getirilmesine yönelik iradenin altını çizmesi de öngörülen Fidan'ın, Ukrayna, Suriye ve Filistin'in yeniden imar süreçlerinde yürütülebilecek iş birlikleri ile Orta Asya ve Afrika'daki ortak proje imkanlarına değinmesi, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında geliştirilebilecek ortaklık ve yatırım imkanlarını değerlendirmesi, yapay zeka, yarı iletken teknolojileri, çığır açan teknolojiler, biyoteknoloji, yeni nesil batarya sistemleri ve ulaştırma altyapısı gibi stratejik sektörlerde gerçekleştirilebilecek ortak girişimleri ele alması planlanıyor.

ORTAKLIK POTANSİYELİ DEĞERLENDİRİLECEK

Bakan Fidan'ın Altay tankı projesinin ortaya koyduğu başarılı iş birliği örneğinden hareketle, savunma sanayi alanındaki mevcut ortaklık potansiyelini değerlendirmesi; İHA/SİHA sistemleri ile diğer muhtemel ortak projelere değinmesi, Birleşmiş Milletler (BM), MIKTA ve G20 dahil uluslararası platformlardaki çok taraflı iş birliğinin önemini vurgulaması, Rusya-Ukrayna savaşı, İran, Filistin, Suriye, Doğu Asya ve diğer güncel bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.