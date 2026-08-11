Hakan Fidan, Libya\'da El-Menfi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.