Hakan Fidan, Libya'da El-Menfi ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta El-Menfi ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
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