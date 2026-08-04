Hakan Fidan, Libya Yetkilileriyle Görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Libya'nın önemli isimleriyle Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ve Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ve Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile Ankara'da bir araya geldi.
Kaynak: İHA
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