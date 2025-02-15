Hakan Fidan Münih\'te Esad ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşme gerçekleştirdi. - MÜNİH
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