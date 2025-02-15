Hakan Fidan Münih\'te Keith Kellogg ile Görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüşme gerçekleştirdi. - MÜNİH