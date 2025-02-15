Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüşme gerçekleştirdi. - MÜNİH
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan Münih'te Keith Kellogg ile Görüştü - Son Dakika
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