4 Aralık'ta düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'e gidecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 3- 4 Aralık'ta Belçika'nın Başkenti Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağı bildirildi.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katılacak - Son Dakika
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