Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "European Security post-Ankara Summit: Strengthening cooperation between NATO Allies across Europe" başlıklı etkinliğe katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Chatham House tarafından bugün Ankara'da düzenlenen "European Security post-Ankara Summit: Strengthening cooperation between NATO Allies across Europe" başlıklı etkinliğe katılarak, bir konuşma yaptı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan NATO Zirvesi Etkinliğine Katıldı - Son Dakika
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