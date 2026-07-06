Hakan Fidan NATO Zirvesi Etkinliğine Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "European Security post-Ankara Summit: Strengthening cooperation between NATO Allies across Europe" başlıklı etkinliğe katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Chatham House tarafından bugün Ankara'da düzenlenen "European Security post-Ankara Summit: Strengthening cooperation between NATO Allies across Europe" başlıklı etkinliğe katılarak, bir konuşma yaptı. - ANKARA