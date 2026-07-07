Hakan Fidan NATO Zirvesi'nde - Son Dakika
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Hakan Fidan NATO Zirvesi'nde

Hakan Fidan NATO Zirvesi\'nde
07.07.2026 23:29
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Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Ankara Zirvesi'nde güvenlik meselelerini ele alan toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi marjında bugün düzenlenen ve güncel güvenlik meselelerinin ele alındığı kısıtlı katılımlı toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi marjında bugün düzenlenen ve güncel güvenlik meselelerinin ele alındığı kısıtlı katılımlı toplantıya iştirak etti. Toplantıda Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Polonya Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hakan Fidan NATO Zirvesi'nde - Son Dakika

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