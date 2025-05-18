Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a geldi. Fidan, Riyad'daki toplantı çerçevesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü. - RİYAD
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan Riyad'da Suudi Bakan ile Görüştü - Son Dakika
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