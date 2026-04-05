Hakan Fidan Suriye'ye Ziyaret
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakan Fidan Suriye'ye Ziyaret

05.04.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de ikili meseleleri görüşmek üzere temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikili ve bölgesel meseleleri ele almak üzere Suriye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ziyaret vesilesiyle yapılacak temaslarda ikili konuların ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor.

Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirilmesi, Suriye'de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çabaların gözden geçirilmesi bekleniyor.

Ayrıca, 17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi ve Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınması öngörülüyor. Fidan'ın görüşmelerde, bölgedeki savaşın Suriye'ye etkilerinin üzerinde durulması, Lübnan'daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Bakan Fidan, Suriye'yi ziyaret etmekte olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla üçlü bir görüşme de gerçekleştirecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Hakan Fidan, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Suriye, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:45:13. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.