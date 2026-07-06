DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabulden görüntü paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan, Tom Barrack ile görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?