Hakan Fidan Ukrayna\'da

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın davetlisi olarak Polonya üzerinden Ukrayna'ya gidiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Başbakan Denis Şmihal tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha'nın yanı sıra Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna ile Rusya Federasyonu heyetleri arasında 16 Mayıs tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov dahil üst düzeyli zevatla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.