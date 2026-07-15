Hakan Fidan Ukrayna'ya Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Hakan Fidan Ukrayna'ya Ziyaret Gerçekleştiriyor

15.07.2026 10:41
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Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna'da Zelenskiy ile ilişkileri güçlendirme görüşmeleri yapacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'yı ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibiha ile görüşecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15-16 Temmuz'da Ukrayna'yı ziyaret edecek. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edilmesi ve Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibiha'nın yanı sıra Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kyrylo Budanov, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın görüşmelerinde, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin ekonomi, enerji ve savunma başta olmak üzere her alanda daha da geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi için atılabilecek müşterek adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca; Türkiye'nin, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini, Ukrayna'ya her alanda ve platformda sağlanan yardımlara da değinerek bir kere daha teyit etmesi ve Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemine dikkat çekmesi bekleniyor. Karadeniz'deki güvenliğe dikkat çekmesi beklenen Bakan Fidan'ın diğer yandan Türk firmalarının Ukrayna'daki mevcut yatırımları ve üstlendikleri projelerle Ukrayna'nın yeniden imarına önemli katkılar sunabileceğini belirtmesi ve Türkiye'nin Kırım'ın yasa dışı ilhakı konusundaki pozisyonunu yinelemesi öngörülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Hakan Fidan Ukrayna'ya Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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