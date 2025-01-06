Hakan Fidan Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi. Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

Bakan Fidan, Ankara'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi ağırladı. Dışişleri Bakanlığı'nda 3+3 formatında yapılan toplantıya, iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün'ün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Ahmed Hüsni de katıldı. - ANKARA