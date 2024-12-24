DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Her iki Bakan, Şam'da yaptıkları görüşmeler konusunda bilgi paylaştı.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan ve Ayman Safadi'den Suriye Görüşmesi - Son Dakika
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