Hakan Fidan ve Ayman Safadi'den Suriye Görüşmesi

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Her iki Bakan, Şam'da yaptıkları görüşmeler konusunda bilgi paylaştı.