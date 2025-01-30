DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeler ele alınırken, ikili konular ve Türkiye- AB ilişkileri değerlendirildi.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan ve Hollanda Dışişleri Bakanı Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?