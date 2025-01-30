Hakan Fidan ve Hollanda Dışişleri Bakanı Görüştü

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeler ele alınırken, ikili konular ve Türkiye- AB ilişkileri değerlendirildi.