Hakan Fidan ve Mark Rutte Antalya\'da Buluştu

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Antalya'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Antalya'da çalışma yemeğinde bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.