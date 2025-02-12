Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Görüştü

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'yle ilgili son gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.