Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'yle ilgili son gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.
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