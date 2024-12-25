Hakan Fidan ve Yaşar Güler Ankara\'da Bir Araya Geldi

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ile bir araya geldi" denildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.