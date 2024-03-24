Hakan Tütüncü, Antalya'da iş kadınlarıyla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hakan Tütüncü, Antalya'da iş kadınlarıyla buluştu

Hakan Tütüncü, Antalya\'da iş kadınlarıyla buluştu

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'da farklı sektörlerde çalışan iş kadınlarıyla bir araya geldi. Tütüncü, kadınların çalışma hayatlarındaki başarılarına vurgu yaparak, Antalya Büyükşehir'de hanımefendilerin uzmanlıklarına göre şehir yönetimine doğrudan dokunduğu bir dönem olacağını belirtti.

24.03.2024 13:05  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da farklı sektörlerde çalışan iş kadınları ile bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Kepez Belediye Başkanlığı dönemimde kadınların ne kadar çalışkan olduklarını çok daha iyi gördüm. Antalya Büyükşehir'de de, hanımefendilerin uzmanlıklarına göre şehir yönetimine doğrudan dokunduğu herkesin hissettiği bir dönem olacak" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, kentin iş kadınlarıyla bir araya geldi. Tütüncü, Antalya'yı altın çağına taşıyacak projelerini anlattı, farklı sektörlerde çalışan iş kadınlarının sorunlarını yanıtladı. Önceki dönem AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ve çok sayıda iş kadının katıldığı buluşmada konuşan Tütüncü, Kepez'de yazılan başarı hikayesinin iz düşümlerini 19 ilçeye aktarmak için önemli bir yolculuğa çıktıklarını söyledi.

Kadınların çalışma hayatlarındaki başarılara değinen Tütüncü, "Ben her zaman şehir yönetiminde kadınların yapıcı gücüne çok inandım. Kadınların elinin değdiği her yer cennetten bir köşeye dönüyor. Buna yürekten, gönülden inandım. 2009 yılında göreve geldiğimde Kepez'de birçok problem vardı. Kepez'in hemen hemen her sokağında birçok problemin yaşandığı bir Kepez vardı. Çözümler geldikçe mutluluğum çoğaldıkça, hemşehrilerimizle aramızda farklı bir duygu yoğunluğu yaşanmaya, farklı bir sevgi oluşmaya başladı. O sebepten dolayı 15 yıl boyunca hemşehrilerimizle birlikte ve beraberce güzel bir vakit geçirdik. Geldiğimiz nokta da, başladığımız nokta ile Kepez'i kıyasladığımız da bugün gece ile gündüz, beyaz ile siyah kadar fark olduğu aşikar" dedi.

Kadın emeği ile kepez

Kepez'e 2009 yılında belediye başkanı olduğunda kentin 3 tane temel sorununun olduğunu hatırlatan Tütüncü, "Tapu ve mülkiyet sorunları, imar ve şehircilik sorunları ile yatırımlara muhtaç bir ilçe vardı. Ben kadınların yapıcı gücüne inandığım için bu 3 alanın başına çok yetkin 3 tane hanımefendi kardeşimizi getirdim. 15 yılın sonunda birçok yatırım yaptılar. 90 bin gecekonduyu kaldırdılar, hiç kavgasız ve gürültüsüz. 80 bin tapuyu sahiplerine teslim ettiler. Onlar kadın emeği ile baştanbaşa bir Kepez'i bize armağan ettiler" diye konuştu.

Başarı hikayeleri ortaya çıkaracağız

"Toplumumuz ataerkil bir toplum değil, anaerkil bir toplum" diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "Devletlerimizi kuranlar, hep hanımefendiler. Hakan'ın yanında tarih boyunca hep Hatun olmuş ve onların yapıcı güçleriyle hayatlarına şekil vermişlerdir. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kadınların yapıcı gücüne inanmak, öyle söz söylemekle olmuyor. Kepez'deki gibi icraat yapmak lazım Şimdi yeni dönem projelerimizi hazırlayan ekibin temelinde de yine hanımefendiler var. Antalya Büyükşehir'de hanımefendilerin uzmanlıklarına göre şehir yönetimine ellerinin doğrudan dokunduğunu herkesin hissettiği bir dönem olacak. Hanımefendilerden en büyük isteğim şu; şehirle ilgili en güzel başarı hikayelerini ortaya çıkarmamız lazım. Bu şehrin kadınlarının ne kadar başarılı olduklarını gösterebileceğiniz bir belediye oluşturmak. Kadının zarafetinin, anne şefkatinin şehre doğrudan dokunduğu bir Antalya olacak" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Hakan Tütüncü, Antalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakan Tütüncü, Antalya'da iş kadınlarıyla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:20 Erdoğan ile Şimşek’in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama Erdoğan ile Şimşek'in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
13:02 Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek AK Partili Kabaktepe yanıtladı Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı
12:33 Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek Ukrayna iki Rus gemisini vurdu Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu
12:09 Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak
11:09 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
12:08 İşte AK Parti’nin ’’Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’’ için kapatılan yollar İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar
11:44 Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’a mı götürüldü Avukatından iddiaya yalanlama geldi Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'a mı götürüldü? Avukatından iddiaya yalanlama geldi
11:18 Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER’e yazdılar Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER'e yazdılar
10:35 Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu
10:32 Halı silkelerken balkondan düşerek hayatını kaybetti Halı silkelerken balkondan düşerek hayatını kaybetti
10:28 Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
09:51 Rusya’daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş
09:47 Paylaşımları ortaya çıkan sahte avukat tutuklandı Paylaşımları ortaya çıkan sahte avukat tutuklandı
09:04 Fatma Şahin’den Gaziantep’e yeni proje Barcelona ve Tokyo’ya gidenler gelecek Fatma Şahin'den Gaziantep'e yeni proje! Barcelona ve Tokyo'ya gidenler gelecek
08:38 Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna’yı savaş uçaklarıyla vurdu Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 13:49:20. #1.13#
SON DAKİKA: Hakan Tütüncü, Antalya'da iş kadınlarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement