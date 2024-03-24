Hakan Tütüncü, Antalya\'da iş kadınlarıyla buluştu

Antalya'da farklı sektörlerde çalışan iş kadınları ile bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Kepez Belediye Başkanlığı dönemimde kadınların ne kadar çalışkan olduklarını çok daha iyi gördüm. Antalya Büyükşehir'de de, hanımefendilerin uzmanlıklarına göre şehir yönetimine doğrudan dokunduğu herkesin hissettiği bir dönem olacak" dedi.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, kentin iş kadınlarıyla bir araya geldi. Tütüncü, Antalya'yı altın çağına taşıyacak projelerini anlattı, farklı sektörlerde çalışan iş kadınlarının sorunlarını yanıtladı. Önceki dönem AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ve çok sayıda iş kadının katıldığı buluşmada konuşan Tütüncü, Kepez'de yazılan başarı hikayesinin iz düşümlerini 19 ilçeye aktarmak için önemli bir yolculuğa çıktıklarını söyledi.
Kadınların çalışma hayatlarındaki başarılara değinen Tütüncü, "Ben her zaman şehir yönetiminde kadınların yapıcı gücüne çok inandım. Kadınların elinin değdiği her yer cennetten bir köşeye dönüyor. Buna yürekten, gönülden inandım. 2009 yılında göreve geldiğimde Kepez'de birçok problem vardı. Kepez'in hemen hemen her sokağında birçok problemin yaşandığı bir Kepez vardı. Çözümler geldikçe mutluluğum çoğaldıkça, hemşehrilerimizle aramızda farklı bir duygu yoğunluğu yaşanmaya, farklı bir sevgi oluşmaya başladı. O sebepten dolayı 15 yıl boyunca hemşehrilerimizle birlikte ve beraberce güzel bir vakit geçirdik. Geldiğimiz nokta da, başladığımız nokta ile Kepez'i kıyasladığımız da bugün gece ile gündüz, beyaz ile siyah kadar fark olduğu aşikar" dedi.
Kadın emeği ile kepez
Kepez'e 2009 yılında belediye başkanı olduğunda kentin 3 tane temel sorununun olduğunu hatırlatan Tütüncü, "Tapu ve mülkiyet sorunları, imar ve şehircilik sorunları ile yatırımlara muhtaç bir ilçe vardı. Ben kadınların yapıcı gücüne inandığım için bu 3 alanın başına çok yetkin 3 tane hanımefendi kardeşimizi getirdim. 15 yılın sonunda birçok yatırım yaptılar. 90 bin gecekonduyu kaldırdılar, hiç kavgasız ve gürültüsüz. 80 bin tapuyu sahiplerine teslim ettiler. Onlar kadın emeği ile baştanbaşa bir Kepez'i bize armağan ettiler" diye konuştu.
Başarı hikayeleri ortaya çıkaracağız
"Toplumumuz ataerkil bir toplum değil, anaerkil bir toplum" diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "Devletlerimizi kuranlar, hep hanımefendiler. Hakan'ın yanında tarih boyunca hep Hatun olmuş ve onların yapıcı güçleriyle hayatlarına şekil vermişlerdir. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kadınların yapıcı gücüne inanmak, öyle söz söylemekle olmuyor. Kepez'deki gibi icraat yapmak lazım Şimdi yeni dönem projelerimizi hazırlayan ekibin temelinde de yine hanımefendiler var. Antalya Büyükşehir'de hanımefendilerin uzmanlıklarına göre şehir yönetimine ellerinin doğrudan dokunduğunu herkesin hissettiği bir dönem olacak. Hanımefendilerden en büyük isteğim şu; şehirle ilgili en güzel başarı hikayelerini ortaya çıkarmamız lazım. Bu şehrin kadınlarının ne kadar başarılı olduklarını gösterebileceğiniz bir belediye oluşturmak. Kadının zarafetinin, anne şefkatinin şehre doğrudan dokunduğu bir Antalya olacak" dedi. - ANTALYA
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