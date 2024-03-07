Hakan Tütüncü, Antalya\'ya altın çağı projelerini anlattı

Kumluca Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, altın çağı projelerini anlattı. Tütüncü, "Antalya'ya hizmet için geleceğiz. Öyle bir geleceğiz ki, gümbür gümbür geleceğiz" dedi.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Kumluca Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında altın çağı projelerini anlattı.
Tütüncü, Kumluca'nın geçen 5 yılına değinerek, "Antalya'ya hizmet için geleceğiz. Öyle bir geleceğiz ki, gümbür gümbür geleceğiz" diye konuştu. Tütüncü konuşurken kürsünün önüne gelen çocuklar, bisiklet parkuru istedi. "Çocuklar ne demek, en güzel bisiklet parkurları sizlere gelecek" diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, "O zaman ilk müjdeyi çocuklarımıza verelim. Kumluca'nın en büyük çocuk parkını, kaykay pistlerini, bisiklet parkurlarını ve su parkını en güzel şekilde yapacağız. ve ücretsiz olacak" dedi. Tütüncü, Antalya'da doğal gazı ilk kullanan ilçenin Kepez olduğunu hatırlatarak, Kumluca'ya da doğal gazı getireceklerini ve bütün evlere ulaştıracaklarını söyledi.
Beykent haline yol
Kumluca'da gün boyu ziyaretlerde bulunduğunu belirterek sözlerine devam eden Tütüncü, Beykent Hali esnafının asfalt talebine değindi. "Millete sevdan yoksa, millete aşkın yoksa, hizmeti nasıl yapacaksınız. Beykent Hali yolu en geç 15 Mayıs 2024'e kadar kaymak gibi asfaltlanmış olacak. Antalya'nın altın çağında en ücra noktalara kadar yollarınız kaymak gibi sıcak asfalt olacak. Bütün bunlarla şehir içini bambaşka bir güzelliğe kavuşturacağız" diye konuştu. Kumluca'nın altyapı sorunlarına da değinen Tütüncü, "Altyapı sorunlarının tamamen ortadan kaldırıldığı bir Kumluca olacak. Taşkınlar, seller gibi tehlikelerin olmadığı bir Kumluca olacak" dedi.
Projelerini anlattı
Tütüncü, Aile Yaşam Merkezi, kadınlara spor salonu, gençlere de drift, drag pistleri ve otomobil festivali müjdesi verdi. Çiftçilere ve üreticilere yönelik projelerini de açıklayan Tütüncü, "Antalya'nın altın çağında çiftçiler ve üreticiler Türkiye'de en ucuz mazotu kullanan şehir olacak. Ucuz mazot projemiz Kumluca'ya da, Antalyalı çiftçilerimize de hayırlı olsun. Gübre desteğinden, canlı hayvan desteğine kadar hayata geçireceğimiz çok önemli projelerimiz var. Antalya'nın altın çağında belediyeyi yanınızda göreceğiniz, hissedeceğiniz bir dönem olacak" diye konuştu. Tütüncü, "Bilekse bilek, yürekse yürek. Antalya Büyükşehir'e de Kumluca'ya da Cumhur İttifakı'ndan bir belediye başkanı gerek" diyerek sözlerini tamamladı. - ANTALYA
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