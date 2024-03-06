Hakan Tütüncü, Kumluca ve Demre\'deki çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, kuvvetli yağış ve hortumdan zarar gören Antalya'nın Kumluca ve Demre ilçelerindeki çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Tütüncü, "Her zaman olduğu gibi devletimizin yardım eli çiftçilerimize, üreticilerimize uzanacak" dedi.
Antalya'nın Kumluca ve Demre İlçelerinde 5 Mart Salı günü meydana gelen kuvvetli yağış ve hortum, ilçenin pek çok noktasında tahribata sebep oldu. Hortum; ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu, seraları yıktı, araçları devirdi. Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, kuvvetli yağış ve hortumdan zarar gören Antalya'nın Kumluca ve Demre ilçelerini ziyaret etti. Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Tuba Vural Çokal ve Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüseyin Orhan Tekin ile beraber, afetten zarar gören çiftçilere, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
"Devletimiz çiftçimizin yanında"
Kumluca ve Demre'deki doğal afet ile ilgili bir açıklama yapan Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, "Hortum, Kumluca ve Demre ilçelerimizde etkili oldu. Tarım alanı ve seralarda maddi hasar meydana getirdi. Bizde bugün milletvekillerimiz, belediye başkan adayımızla beraber bölgedeyiz. Çiftçilerimize, üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimizin yardım eli buradaki üreticilerimize en güzel şekilde uzanacak. Bundan önceki doğal afetlerde olduğu gibi; devletimiz yardımını burada da esirgemeyecek. Biz de yapmamız gereken ne varsa, sınırsız sorumluluk anlayışıyla, bilinciyle hemşehrilerimizin, üreticilerimizin, çiftçimizin yanındayız. Bundan sonraki süreçte bu tip felaketlerin vuku bulmaması en büyük temennimiz. Can kaybıyla karşılaşmamış olmamız en büyük tesellimiz. Yıkılan her şey yerine gelir, yerine getiririz. Devlet olarak, millet olarak bu güce sahibiz. Ama bir can gittiği zaman o geri gelmiyor. İnşallah el birliğiyle, devletimizin milletimizin destekleriyle yaralarımızı saracağız. Bundan önceki afetlerde, devletimizin milletimizin dayanışma duygularıyla nasıl çıktıysak, bundan da aynı şekilde çıkacağız" dedi.
Dirençli şehirler
"Bundan sonraki en önemli hedefimiz; dirençli şehirler mottosuyla, her türlü doğal afete karşı gerekli hazırlıkları yapmış bir şehir hayalini kuruyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "Özellikle, tarımdaki risklere karşı çiftçilerimizin, sigortalarını yaptırmaları ve bunun yaygınlaştırılması konusunda özel bir çalışma yapacağımızı da ifade etmeliyim. Sel baskını, taşkın, fırtına, hortum gibi afetleri insan eliyle önleyebilmemiz mümkün değil. Sel baskınları, yangın gibi afetler insan faktörüyle bir miktar engelleyebiliriz. Ancak hortum insan faktörünün önüne geçemeyeceği bir husus. Bu noktada gerekli bütün sigortalarımızı yapmak, hem çiftçimizin kendini güvence altına almasını bir sosyal bilinç haline getirmek, bir sosyal farkındalık kampanyasıyla bunu kırsalda hemşehrilerimize en güzel şekilde anlatmakta önemli çalışmalarımızdan bir tanesi olacaktır. Hepimize geçmiş olsun" diye konuştu. - ANTALYA
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