Hakan Tütüncü: Trafik ve toplu ulaşım önceliğimiz olacak

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, seçilirse en önemli önceliğinin trafik ve toplu ulaşım olacağını söyledi.
Tütüncü, kent merkezindeki bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi. 15 yıl boyunca Kepez Belediye Başkanı olarak Antalya'ya hizmet ettiğini hatırlatan Tütüncü, şimdi Antalya'nın dört bir köşesine hizmet götürmeye aday olduğunu belirtti.
Kepez'de imardan kentleşmeye kadar birçok sorunu çözdüklerini anlatan Tütüncü, deneyimlerini, tecrübelerini kent geneline aktarmak istediğini kaydetti.
Seçildiği takdirde Antalya'da hayata geçireceği projelerin hazır olduğunu vurgulayan Tütüncü, "En önemli önceliğimiz trafik ve toplum ulaşım olacak. Toplu ulaşımı ve trafiği rahatlatacak çareler bugün her şeyden daha kıymetli hale geldi. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar ilçelerin kendi içlerindeki ve aralarındaki ulaşımı, il merkeziyle olan ulaşımını düzenleyen çok esaslı çalışmalarla geliyoruz." diye konuştu.
Alternatif güzergahlar, kavşak düzenlemeleriyle ulaşım sorununun çözülebileceğini ifade eden Tütüncü, toplu ulaşımı özendirmeye yönelik de ciddi çalışmalar içinde olduklarını bildirdi.
Bu alanda tecrübeli ve başarılı bir ekiple çalıştığını aktaran Tütüncü, "Antalya'yı uzun yıllar trafik sorunu yaşamayacak bir sisteme kavuşturacağız." dedi.
Tütüncü, Antalya'yı Kayseri ve Afyonkarahisar hatlarına bağlayacak hızlı tren için de çalışmalarının olduğunu söyledi.
Antalya'da 2016'da yapılan EXPO alanı hakkında da bir proje hazırladıklarını anlatan Tütüncü, Kepez'de Dokumapark'ta ortaya koydukları ufku ve vizyonu EXPO alanında da hayata geçireceklerini dile getirdi.
"Altın Portakal, ihtişamlı günlerine geri dönecek"
Hakan Tütüncü, Antalya'nın en önemli kültür etkinliklerinden biri olan Altın Portakal Film Festivali'nin darbe dönemlerinde bile yapıldığını ancak geçen yıl gerçekleştirilemediğini anımsattı.
Festivalin 60 yıllık bir gelenek olduğunu belirten Tütüncü, "Altın Portakalı geçmişteki ihtişamlı dönemlerine geri döndüreceğiz. Halkın içinde, halkla kucaklaşmış bir festival olacak. 60. Altın Portakal Film Festivali'ni yapmak 2024'te bize ve ekibimize nasip olacak." ifadesini kullandı.
Antalya'nın bir turizm şehri olduğunun altını çizen Tütüncü, turizm değeri bulunan her noktanın yatırım programı içinde yer alacağını vurguladı.
Kepez'de motor sporlarında önemli organizasyonlar yaptıklarına değinen Tütüncü, Antalya'nın motor sporları alanında da söz sahibi olacağını ve dünya sahnesine çok farklı pencerelerden açılacağını anlattı.
Tütüncü, sahipsiz hayvanlarla ilgili de hastanesi ve barınağı içinde olan, ziyaret edilebilecek bir kompleksi hayata geçireceklerini aktardı.
Antalya'nın her bir köşesini ziyaret ettiklerini belirten Tütüncü, seçim ile ilgili herhangi bir tereddüdünün olmadığını, 1 Nisan'da göreve geleceklerine inandığını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Politika › Hakan Tütüncü: Trafik ve toplu ulaşım önceliğimiz olacak - Son Dakika
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