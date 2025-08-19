Hakaret Diline Son - Son Dakika
19.08.2025 13:10
İletişim Başkanı Duran, Özgür Özel'in hakaret dilinden kurtulması gerektiğini vurguladı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Herkesin aynı şiddetle kınaması gereken mevcut hakaret dilinden Özgür Özel'in bir an önce kurtulması gerekiyor. Tarih, bu tip öfke ve hezeyan içinde söylenen sözlerin ayıbını yıllarca sırtında taşımış siyasetçilerle doludur" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasette fikrin, projenin ve çözüm önerilerinin bittiği yer, her zaman öfkenin, hakaretin ve hadsizliğin başladığı nokta olmuştur. Bu şekilde hareket edenler, kendi tabanlarının ve kamuoyunun da bir genel başkandan bu gibi sözleri dinleme beklentisi içinde olduğu gibi bir yanılgıya kapılır. Dolayısıyla kendi seçmenine ve tabanına bu seviyesizliği layık görür. Son günlerde girdiği siyasi darboğaz ve çözülmeyi de CHP Genel Başkanı bu üslupla yönetmeye çalışıyor. Hakaretlere dayalı 'negatif siyasetin dibi' durumunun kabul edilemez ve sürdürülemez olduğu herkesin malumudur" ifadelerini kullandı.

Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımız hep milletimizin iradesine dayalı bir siyaset yürütmüştür. Milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza her seçimde göstermiş olduğu teveccühün kaynağı budur. Bu bütünleşme, Türkiye tarihinde çok az lidere nasip olmuştur. Hakaret diline savrulanların kavrayamadığı şey, işte tam da bu hakikattir. Herkesin aynı şiddetle kınaması gereken mevcut hakaret dilinden Özgür Özel'in bir an önce kurtulması gerekiyor. Tarih, bu tip öfke ve hezeyan içinde söylenen sözlerin ayıbını yıllarca sırtında taşımış siyasetçilerle doludur. Halkımız bu üsluba hiçbir zaman prim vermemiştir" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
