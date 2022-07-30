MHP heyeti Hakkari gecelerine konuk oldu - Son Dakika
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MHP heyeti Hakkari gecelerine konuk oldu

30.07.2022 10:17
MHP heyeti Hakkari gecelerine konuk oldu

Hakkari Belediyesi tarafından açık havada düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerine Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve beraberindeki heyeti de katıldı.

Hakkari Belediyesi tarafından açık havada düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerine Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve beraberindeki heyeti de katıldı.

Kent Park'ta düzenlenen ve yaklaşık 5 bin kişinin sinema ile buluşturulduğu açık hava etkinlikleri devam ediyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, Hakkari Belediyesi tarafından Kent Park'ta düzenlenen kültür sanat etkinliklerine katıldı. Türbinlerde halkın arasında yerine alan Vali Akbıyık ve MHP heyeti, dev ekranda film izlediler.

Haftanın 4 günü farklı etkinliklere sahne olan Kent Park'taki etkinliklerin ağustos ayında da devam edeceği bildirildi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Mehmet Celal Fendoğlu, Milletvekili, Malatya, Hakkari, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP heyeti Hakkari gecelerine konuk oldu - Son Dakika

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