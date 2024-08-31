Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları - Son Dakika
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Politika

Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları

Hakkari\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 102. yıl dönümü kutlamaları

Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında resepsiyon programı düzenlendi.

31.08.2024 09:31
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Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında resepsiyon programı düzenlendi.

Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen resepsiyona il protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları (STK'lar) ve kurum müdürleri katıldı. Resepsiyonda bir konuşma yapan Vali Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine vurgu yaparak, "Bugün, geçmişte beraber yaşamış ve gelecekte de beraber yaşama azim ve kararlılığında olan Türk milletinin, bu toprakların vatan olarak kalması için savaşılan mücadelenin 102. yıl dönümü vesilesiyle bir araya geldik. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 102. yıl dönümünü kutluyorum. Bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimizden hayatta olanlara sağlık ve sıhhat, ebediyete irtihal edenlere rahmet diliyorum. İnşallah Rabbim devletimizi ve milletimizi kötülüklerden ve kötülerden uzak tutar, bizleri bir ve beraber eyler" dedi

Resepsiyon, Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı müzik öğretmenleri tarafından sunulan müzik dinletisi ile sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

hakkari, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları - Son Dakika

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