Hakkari'de Filistinli Çocuklar için Çizim Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Hakkari'de Filistinli Çocuklar için Çizim Etkinliği Düzenlendi

Hakkari\'de Filistinli Çocuklar için Çizim Etkinliği Düzenlendi

Hakkari Yetimler Vakfı, 'Filistinli çocuklar için çiz' etkinliği düzenleyerek, Filistin'deki çocuğa yönelik zulme dikkat çekti. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve çocuklar, İsrail'e ait ürünlerin boykot edilmesi çağrısında bulunarak resimler yaptı. Avukat Merve Kaya, Filistin'deki insani duruma dair çarpıcı bilgiler vererek, zulme karşı dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

05.10.2024 17:02
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Hakkari Yetimler Vakfı, 'Filistinli çocuklar için çiz' etkinliği düzenledi.

Bulvar Caddesi üzerinde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yetimler Vakfı Hakkari Koordinatörü Güneş Temel konuşmasının ardından resim çizme etkinliği gerçekleştirildi. Filistin ile ilgili güzel resimleri çizen çocuklar, İsrail'e ait yiyecek ve içeceklerin boykot edilmesi mesajını verdiler.

Programa konuşması olarak katılan Avukat Merve Kaya, İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Filistin'in 7 Ekim'den bu yana tarihin gördüğü en ağır soykırımı yaşadığına dikkat çekerek, "Yüzde 70'ten fazlasını kadın ve çocuklardan oluşan 50 bine yakın kişinin şehit olduğu, 100 bine yakın kişinin yaralandığı, 70 binden fazla binanın yerle bir edildiği, 2 milyon insanın yerlerinden edildiği Gazze, insanlık aleminin utanç tablosudur. Başta İslam ülkeleri olmak üzere, kınamanın ötesine geçilmemesinden cesaret bulan işgalciler, her geçen gün daha da çirkinleşmektedir. Bugün burada Filistinli çocukların, annelerin ve zulüm altındaki bütün kardeşlerimizin seslerini duyurmak ve onların haklarının teslim edilmesi ve bu zalimce saldırıların ve işgalin sonlandırılması için "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliğinde bir araya geldik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin dualarını, güzel temennilerini ve zalimlere karşı duruşlarını tuvallerimize resmettik. Rabbimizden niyazımız, bu zulüm ve işgalin tez vakitte son bulmasıdır. Sadece Filistin'deki çocukların değil; Doğu Türkistan, Afganistan, Keşmir, Arakan, Ukrayna, Sudan ve Yemen'deki bütün çocukların özgürce oyun oynayacakları, kendilerini güven içerisinde hissedecekleri güzel günlere kavuşmasıdır" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Merve Kaya, Politika, Filistin, hakkari, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakkari'de Filistinli Çocuklar için Çizim Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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