Hakkari Valisi Ali Çelik, Ankara\'ya üçüncü kez çıkarma yaptı

Politika

Hakkari Valisi Ali Çelik, ilde yapılacak olan yatırımları görüşmek üzere üçüncü defa Ankara'ya çıkarma yaptı.

Hakkari'de göreve başladığı günden beri merkez, ilçe, belde, köy ve mezraları ziyaret ederek buralardaki sorun ve sıkıntıları yerinde tespit eden ve vatandaşların evine konuk olan Vali Ali Çelik, Ankara'da başlatmış olduğu ziyaretleri de sürdürüyor. 19 Eylül 2023 tarihinde Hakkari'nin sorunları ve çözümlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde masaya yatıran Vali Ali Çelik, üçüncü defa Ankara'ya çıkarma yaptı.

Vali Ali Çelik, AK Parti Hakkari İl Başkanı Av. Zeydin Kaya ile birlikte ilde yapılacak olan yatırımları görüşmek üzere Ankara'daki ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Çelik, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Dr. Hüseyin Keskin'e ziyaret gerçekleştirdi. Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı uçuş sorunlarının ve çözümlerinin ele alındığı ziyarette, Hakkari'ye yapılması planlanan yeni yatırım ve projeler ile mevcut tesislerin iyileştirilmesi hakkında detaylı bir değerlendirme yapıldı. Vali Çelik, desteklerinden dolayı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Dr. Hüseyin Keskin'e teşekkürlerini iletti.

Vali Çelik ve Başkan Kaya, daha sonra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'yı da makamında ziyaret etti. Hakkari'nin turizm sektöründeki gelişimi için planlanan çalışmaların ele alındığı ziyarette, Zeynel Bey Medresesi'nin restorasyonu ile Hakkari'nin merkez, Derecik ve Yüksekova ilçelerinde yapımı devam eden projeler ele alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu'nu da ziyaret eden Vali Çelik, Hakkari merkez ve Yüksekova'da kütüphanelerin yapım süreçlerini görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin'i de ziyaret eden Vali Ali Çelik, Hakkari için planlanan gençlik ve spor yatırımları ile mevcut tesislerin durumu hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Yüksekova kapalı spor salonu, Şemdinli gençlik merkezi, Hakkari merkeze yapılacak spor salonları ile Mergabütan Kayak Merkezi pist aydınlatması gibi çalışmaların ele alındığı ziyarette, Vali Çelik desteklerinden dolayı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin'e teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ