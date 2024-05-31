Hakkari Valisi Ali Çelik, Ankara'ya üçüncü kez çıkarma yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hakkari Valisi Ali Çelik, Ankara'ya üçüncü kez çıkarma yaptı

Hakkari Valisi Ali Çelik, Ankara\'ya üçüncü kez çıkarma yaptı

Hakkari Valisi Ali Çelik, ilde yapılacak olan yatırımları görüşmek üzere üçüncü defa Ankara'ya çıkarma yaptı. Vali Çelik, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Dr. Hüseyin Keskin ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'yı ziyaret etti. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin ile de görüşme gerçekleştirdi.

31.05.2024 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik, ilde yapılacak olan yatırımları görüşmek üzere üçüncü defa Ankara'ya çıkarma yaptı.

Hakkari'de göreve başladığı günden beri merkez, ilçe, belde, köy ve mezraları ziyaret ederek buralardaki sorun ve sıkıntıları yerinde tespit eden ve vatandaşların evine konuk olan Vali Ali Çelik, Ankara'da başlatmış olduğu ziyaretleri de sürdürüyor. 19 Eylül 2023 tarihinde Hakkari'nin sorunları ve çözümlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde masaya yatıran Vali Ali Çelik, üçüncü defa Ankara'ya çıkarma yaptı.

Vali Ali Çelik, AK Parti Hakkari İl Başkanı Av. Zeydin Kaya ile birlikte ilde yapılacak olan yatırımları görüşmek üzere Ankara'daki ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Çelik, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Dr. Hüseyin Keskin'e ziyaret gerçekleştirdi. Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı uçuş sorunlarının ve çözümlerinin ele alındığı ziyarette, Hakkari'ye yapılması planlanan yeni yatırım ve projeler ile mevcut tesislerin iyileştirilmesi hakkında detaylı bir değerlendirme yapıldı. Vali Çelik, desteklerinden dolayı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Dr. Hüseyin Keskin'e teşekkürlerini iletti.

Vali Çelik ve Başkan Kaya, daha sonra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'yı da makamında ziyaret etti. Hakkari'nin turizm sektöründeki gelişimi için planlanan çalışmaların ele alındığı ziyarette, Zeynel Bey Medresesi'nin restorasyonu ile Hakkari'nin merkez, Derecik ve Yüksekova ilçelerinde yapımı devam eden projeler ele alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu'nu da ziyaret eden Vali Çelik, Hakkari merkez ve Yüksekova'da kütüphanelerin yapım süreçlerini görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin'i de ziyaret eden Vali Ali Çelik, Hakkari için planlanan gençlik ve spor yatırımları ile mevcut tesislerin durumu hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Yüksekova kapalı spor salonu, Şemdinli gençlik merkezi, Hakkari merkeze yapılacak spor salonları ile Mergabütan Kayak Merkezi pist aydınlatması gibi çalışmaların ele alındığı ziyarette, Vali Çelik desteklerinden dolayı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin'e teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Süleyman Şahin, Hüseyin Keskin, Gökhan Yazgı, Ali Çelik, Gençlik, Hakkari, Ankara, Spor, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakkari Valisi Ali Çelik, Ankara'ya üçüncü kez çıkarma yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
09:15 Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı
09:10 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump’ın bağış sitesi çöktü "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump'ın bağış sitesi çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:15:47. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari Valisi Ali Çelik, Ankara'ya üçüncü kez çıkarma yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement