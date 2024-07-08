Hakkari Valisi Ali Çelik, halkın sorunlarını dinleyerek çözüm üretecek - Son Dakika
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Politika

Hakkari Valisi Ali Çelik, halkın sorunlarını dinleyerek çözüm üretecek

Hakkari Valisi Ali Çelik, ziyaret ettiği yerlerde insanların sorunlarını birinci ağızdan dinleyip, devletin imkanları dahilinde çözüm üreteceklerini söyledi. Vali Çelik, Hakkari'de göreve başladığı günden beri sürekli halkla iç içe olup sorunları yerinde dinleyerek not alıyor ve ilgili birimlere talimat veriyor. Hakkari'yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirme hedefiyle çalışan Vali Çelik, vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.

08.07.2024 17:49
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Hakkari Valisi Ali Çelik, ziyaret ettiği yerlerde insanların sorunlarını birinci ağızdan dinleyip, devletin imkanları dahilinde çözüm üreteceklerini söyledi.

Hakkari'de göreve başladığı günden beri sürekli halkla iç içe olan ve onların sorunlarını yerinde dinleyip taleplerini not alan Vali Ali Çelik; ilçe, belde, köy ve mezralara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Beraberindeki heyetle birlikte Demirtaş köyüne bağlı Yağmurlu Mezrasını ziyaret eden Vali Çelik, burada vatandaşların taleplerini dinledi. Süreç gerektiren çalışmaların takibini bizzat yapacağını söyleyen Çelik, ilgili birimlere talimat verdi. Hakkari'yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirme hedefiyle tüm kamu kurumlarının var gücüyle çalıştığını belirten Vali Çelik, "Hakkari'nin, Hakkarili hemşerilerimizin hizmetkarıyız. Sorunları birinci ağızdan dinleyip devletimizin imkanları dahilinde yapılabilecek tüm çalışmaları yapmanın ve çözüm üretmenin gayretindeyiz. Allah huzur versin. Burası bizim için huzurun adresi" dedi.

Vatandaşlar ise ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Çelik'e insan odaklı çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hakkari Valisi Ali Çelik, halkın sorunlarını dinleyerek çözüm üretecek - Son Dakika

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