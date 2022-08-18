Vali Akbıyık, Türk bayraklarıyla karşılandı - Son Dakika
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Vali Akbıyık, Türk bayraklarıyla karşılandı

18.08.2022 12:45
Vali Akbıyık, Türk bayraklarıyla karşılandı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova merkez ve köylerinde incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova merkez ve köylerinde incelemelerde bulundu.

Hakkari'de göreve başladığı günden buyana merkez, ilçe, belde, köy, sınır boylarındaki mezra ve üs bölgelerinde incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, bölgelerdeki ziyaretlerini sürdürüyor. Bu haftaki durağı Yüksekova ilçesi olan Vali Akbıyık, ilk olarak Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odasınca coğrafi işaretli ürün tescili alınan "Yüksekova Çirek Peyniri"nin tanıtım toplantısı ve sertifika törenine katıldı.

Vali Akbıyık, Yüksekova ilçesine bağlı Yeniışık köyü ziyaretinde ise büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Burada vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Akbıyık, il özel idaresi tarafından Yüksekova ilçesine bağlı 8 grup köy yolunu besleyecek olan Yeniışık köyü Basamak mezrasında yapımı devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Akbıyık, burada dev Türk bayrakları ile büyük bir coşku ile karşılandı. Yöre halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu belirten Vali Akbıyık, halkın ayağına gitmeye devam ettiklerini belirtti.

Basamak mezrası ziyaretinde Vali Akbıyık'a vali yardımcıları Mustafa Emre Kılıç ile Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Kaymakam Ömer Cimşit, iş adamı Teoman Zeydan, kanaat önderi Timur Yoldaş da eşlik etti. - HAKKARİ

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Hakkari Valisi Akbıyık, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu Hakkari Valisi Akbıyık, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu Yüksekova'da tescilli 'Çirek Peyniri'nin tanıtım toplantısı düzenlendi Yüksekova'da tescilli 'Çirek Peyniri'nin tanıtım toplantısı düzenlendi
Kaynak: İHA

İdris Akbıyık, Yüksekova, Hakkari, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Akbıyık, Türk bayraklarıyla karşılandı - Son Dakika

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